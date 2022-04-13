Пока вы спали: Ми-17 для Украины и подземные хранилища для нефти

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Минцифры объявило конкурс на поставку оборудования для создания системы отслеживания мошенников-фишеров, которые вымогают деньги через поддельные сайты, почтовые рассылки, SMS-собщения и в мессенджерах. Стартовая цена конкурса — 59 млн рублей, сообщают «Известия».
Опрошенные изданием эксперты отметили рост числа фишинговых атак на россиян и назвали предпринимаемые властями меры по защите от них — логичными и своевременными. Однако, по их словам, создать систему, эффективную против всех видов атак, будет непросто.
В России обсуждается идея создания подземных хранилищ нефти, которую не удастся продать из-за санкций. По словам специалистов, резервуары для хранения можно формировать в водоупорных глинах или отработанных шахтах, однако предпочтительнее создавать их в соленосных отложениях, пишут «Известия».
По оценкам экспертов, на разработку хранилищ нефти с нуля может уйти около 10 — 12 лет, если же делать их на базе истощенных месторождений, то 3–5 лет. При этом стоимость резервуара объемом 60 миллионов кубических метров обойдется примерно в 140 миллиардов рублей.
По итогам января—марта профицит бюджета России составил 1,15 трлн руб. По данным Минфина, в марте, несмотря на начало спецоперации на Украине, доходы превысили расходы на 614 млрд руб., сообщает «Коммерсант».
Издание отмечает, что в марте на фоне проблем с импортом немного снизились сборы Федеральной таможенной службы — до 704 млрд руб. против февральских 730 млрд руб. Однако бюджетная статистика обычно реагирует на изменение экономической ситуации с некоторым лагом.
Пентагон рассматривает возможность предоставления Украине вертолетов Ми-17 и бронированных внедорожников Humvee, а также передачу современного оборудования, в том числе и гаубиц. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The Washington Post.
По информации издания, новый пакет помощи оценивается в $750 млн. В него могут быть также включены беспилотные летательные аппараты береговой защиты и костюмы радиационной, химической и биологической защиты. Однако пока окончательные списки не сформированы.
Преступники начали звонить россиянам, у которых в ходе спецоперации на Украине погибли родственники-военнослужащие, пытаясь выманить у них компенсацию, положенную от государства. Об этом сообщают «Известия».
Также атакам мошенников подвергаются родственники военнослужащих, попавших в плен. Им предлагают выкупить жизнь родных. При этом телефонные мошенники действуют с территории, подконтрольной киевскому режиму, и из Польши.