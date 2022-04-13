Пока вы спали: Ми-17 для Украины и подземные хранилища для нефти

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: Wikipedia Wikipedia

В России запустят IT-систему для борьбы с мошенниками

Видео дня

Минцифры объявило конкурс на поставку оборудования для создания системы отслеживания мошенников-фишеров, которые вымогают деньги через поддельные сайты, почтовые рассылки, SMS-собщения и в мессенджерах. Стартовая цена конкурса — 59 млн рублей, сообщают «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили рост числа фишинговых атак на россиян и назвали предпринимаемые властями меры по защите от них — логичными и своевременными. Однако, по их словам, создать систему, эффективную против всех видов атак, будет непросто.

В России задумались о создании подземных нефтяных хранилищ

В России обсуждается идея создания подземных хранилищ нефти, которую не удастся продать из-за санкций. По словам специалистов, резервуары для хранения можно формировать в водоупорных глинах или отработанных шахтах, однако предпочтительнее создавать их в соленосных отложениях, пишут «Известия».

По оценкам экспертов, на разработку хранилищ нефти с нуля может уйти около 10 — 12 лет, если же делать их на базе истощенных месторождений, то 3–5 лет. При этом стоимость резервуара объемом 60 миллионов кубических метров обойдется примерно в 140 миллиардов рублей.

Бюджет России в первом квартале закрыт с профицитом

По итогам января—марта профицит бюджета России составил 1,15 трлн руб. По данным Минфина, в марте, несмотря на начало спецоперации на Украине, доходы превысили расходы на 614 млрд руб., сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что в марте на фоне проблем с импортом немного снизились сборы Федеральной таможенной службы — до 704 млрд руб. против февральских 730 млрд руб. Однако бюджетная статистика обычно реагирует на изменение экономической ситуации с некоторым лагом.

Украина может получить вертолеты Ми-17 и внедорожники

Пентагон рассматривает возможность предоставления Украине вертолетов Ми-17 и бронированных внедорожников Humvee, а также передачу современного оборудования, в том числе и гаубиц. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The Washington Post.

По информации издания, новый пакет помощи оценивается в $750 млн. В него могут быть также включены беспилотные летательные аппараты береговой защиты и костюмы радиационной, химической и биологической защиты. Однако пока окончательные списки не сформированы.

Мошенники устроили охоту на семьи российских военнослужащих

Преступники начали звонить россиянам, у которых в ходе спецоперации на Украине погибли родственники-военнослужащие, пытаясь выманить у них компенсацию, положенную от государства. Об этом сообщают «Известия».