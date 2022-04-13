В России за пять лет на треть сократилось число сирот

"Большую роль взяли на себя негосударственные организации, которые оказывают юридическую, психологическую и педагогическую поддержку нашим семьям и детям, их в стране уже 113. Совершенствуется законодательство Российской Федерации, направленное на защиту и благополучие детей, находящихся в организациях для детей-сирот. В настоящее время в регионах проводятся мероприятия по перестройке системы ведомственной подчиненности таких организаций", - подчеркнула она.