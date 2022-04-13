В России за пять лет на треть сократилось число сирот

Количество детей-сирот уменьшилось в России за пять лет на 34%. Сегодня необходимо разрабатывать новые подходы к поддержке и профессиональной подготовке замещающих семей, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме "Жить и воспитываться в семье".
"За последние пять лет благодаря слаженной работе всех структур, занятых в семейном устройстве, численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственном банке данных и подлежащих устройству в семью, сократилось на 34%", - сказала она.
Голикова отметила, что сегодня стоят новые задачи по семейному жизнеустройству детей старшего возраста и детей, имеющих серьезные заболевания и инвалидность.
"Особое внимание мы уделяем обеспечению сопровождения семей, принявших в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей", - добавила она.
Так, сейчас создано и осуществляют работу 3 623 службы сопровождения во всех регионах нашей страны.
"Большую роль взяли на себя негосударственные организации, которые оказывают юридическую, психологическую и педагогическую поддержку нашим семьям и детям, их в стране уже 113. Совершенствуется законодательство Российской Федерации, направленное на защиту и благополучие детей, находящихся в организациях для детей-сирот. В настоящее время в регионах проводятся мероприятия по перестройке системы ведомственной подчиненности таких организаций", - подчеркнула она.
По данным Росстата, за 2021 год в России проживало 477,9 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет, имеющих право на получение мер социальной поддержки за счет средств бюджетов регионов.