Куда отправятся россияне 1 мая: список городов и стран

Большинство россиян планируют улететь на майские праздники за рубеж. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Доля зарубежных бронирований авиабилетов на майские праздники составляет около 11 %, почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Таким образом, постепенно доля перелетов за рубеж у самостоятельных путешественников восстанавливается», – отметили в пресс-службе.

Чаще всего россияне выбирают Узбекистан, туда оформляется около 20 % билетов. На втором месте Турция с 11,3 % бронирований. Третим направлением стала Армения. Кроме того россияне выбирают Киргизию, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Израиль, Грузию и Грецию. Внутренние направления выбирают 89 % путешественников.

«Больше всего перелетов запланировано в Москву и Санкт-Петербург, куда в сумме оформляется примерно каждый пятый билет», – отметили специалисты.