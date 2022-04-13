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1 час назад

Куда отправятся россияне 1 мая: список городов и стран

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Большинство россиян планируют улететь на майские праздники за рубеж. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Куда отправятся россияне 1 мая: список городов и стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Доля зарубежных бронирований авиабилетов на майские праздники составляет около 11 %, почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Таким образом, постепенно доля перелетов за рубеж у самостоятельных путешественников восстанавливается», – отметили в пресс-службе.

Чаще всего россияне выбирают Узбекистан, туда оформляется около 20 % билетов. На втором месте Турция с 11,3 % бронирований. Третим направлением стала Армения. Кроме того россияне выбирают Киргизию, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Израиль, Грузию и Грецию. Внутренние направления выбирают 89 % путешественников.

«Больше всего перелетов запланировано в Москву и Санкт-Петербург, куда в сумме оформляется примерно каждый пятый билет», – отметили специалисты.

Ранее Дания и Швеция возобновили оформление и выдачу гражданам России всех типов виз, в том числе и туристических. Об этом пишут СМИ.

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