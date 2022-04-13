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31 минуту назад

Российские рестораторы рассказали о нехватке импортного алкоголя

Lenta.ruиещё 1

Российские рестораторы отмечают проблемы нехватки алкогольной продукции и ее подорожания на 20-50 процентов, пишет РИА Новости со ссылкой на игроков рынка.

Российские рестораторы рассказали о нехватке импортного алкоголя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Управляющий партнер сети винных баров «Практика» Михаил Щербатых рассказал, что с импортным алкоголем критическое положение дел. Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов отметил, что цены на импортную продукцию в марте резко увеличились, но уже начинают снижаться (однако не на все позиции). Например, стоимость крепкого алкоголя взлетела на 30-50 процентов и не падает.

В каких-то случаях не отработана новая логистика, в каких-то просто нет возможности покупать у производителя, пояснил Щербатых. Некоторые марки алкоголя вообще пропадают из барной карты ресторанов. Например, компания Brown-Forman (Jack Daniel"s, Finlandia) прекратила поставлять продукцию. Жесткие ограничения распространены на поставки крепкого американского алкоголя, а с европейским проблема больше логистического характера, отметил Миронов. Рестораторы расширяют сотрудничество с отечественными виноделами.

Ранее российские производители предупредили, что рост затрат на все импортные комплектующие может привести к подорожанию российского вина как минимум на 15 процентов.

Общество,Сергей Миронов,
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