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2 часа назад

Спасение уставшего после перелета лебедя сняли на видео

Александр Кузьмин

В Челябинске россияне спасли уставшего после длительного перелета лебедя. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший соответствующее видео.

Птица сильно утомилась после дальнего перелета и в качестве места для своего отдыха выбрала огород, где провела несколько дней.

«Лишь через пару дней обессиленного лебедя заметили и начали операцию по спасению. Пернатого отогрели, покормили и выпустили в реку», – отмечает канал.

Ранее сообщалось, что прохожий в Москве помог собаке выбраться из воды.

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