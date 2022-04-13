Спасение уставшего после перелета лебедя сняли на видео

В Челябинске россияне спасли уставшего после длительного перелета лебедя. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший соответствующее видео.

Птица сильно утомилась после дальнего перелета и в качестве места для своего отдыха выбрала огород, где провела несколько дней.

«Лишь через пару дней обессиленного лебедя заметили и начали операцию по спасению. Пернатого отогрели, покормили и выпустили в реку», – отмечает канал.