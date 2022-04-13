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59 минут назад

Чулпан Хаматова рассказала о своем отношении к званию «Народной артистки России»

Газета.Ru

Российская актриса театра и кино, общественный деятель, одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова рассказала в интервью латвийскому телевидению о своем отношении к званию «Народной артистки России».

Хаматова готова отказаться от звания народной артистки РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам», — цитирует слова артистки StarHit.

Хаматова отметила, что ее любят представлять народной артисткой, но она всегда запрещает это, поскольку считает, что ценность профессии заключается не в званиях.

В марте стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию из-за ситуации вокруг Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Общество,Чулпан Хаматова,Владимир Путин,
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