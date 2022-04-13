Россияне назвали топ качеств женщин-руководителей

Россияне назвали выносливость и скрупулезность в числе качеств, отличающих женщин-руководителей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Зарплата.ру", проведенном с 5 по 12 апреля среди 1 960 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.
Согласно данным исследования, 26% респондентов считают женщин лучшими руководителями. Основные преимущества женщины-руководителя, которые отметили участники опроса, это выносливость и готовность много работать - 20%, гибкость в принятии решений - 18%, развитые коммуникативные навыки - 14%, внимательность и скрупулезность - 11%, повышенная ответственность - 10%, развитая интуиция - 7%, качественный подход к работе - 6%.
В то же время респонденты отмечают и ряд недостатков у начальниц: излишняя эмоциональность - 50%, субъективное отношение к сотрудникам - 21%, неумение делегировать - 11%, неорганизованность - 3%, сложности с четкой постановкой задач - 3%, прокрастинация - 1%.
По мнению опрошенных, идеальные руководители - женщины возрастной категории 30-40 лет (50%) и 40-50 лет (44%). Наиболее перспективные и удачливые руководительницы, по мнению респондентов, работают в следующих профессиональных сферах: бухгалтерия и финансы - 34%, услуги - 10%, образование, наука, языки - 10%, маркетинг, реклама, PR - 9%, медицина, фармация - 8%, продажи - 7%, юриспруденция - 5%.