В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
2 часа назад

Россияне назвали топ качеств женщин-руководителей

ТАССиещё 1

Россияне назвали выносливость и скрупулезность в числе качеств, отличающих женщин-руководителей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Зарплата.ру", проведенном с 5 по 12 апреля среди 1 960 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Россияне назвали топ качеств женщин-руководителей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно данным исследования, 26% респондентов считают женщин лучшими руководителями. Основные преимущества женщины-руководителя, которые отметили участники опроса, это выносливость и готовность много работать - 20%, гибкость в принятии решений - 18%, развитые коммуникативные навыки - 14%, внимательность и скрупулезность - 11%, повышенная ответственность - 10%, развитая интуиция - 7%, качественный подход к работе - 6%.

В то же время респонденты отмечают и ряд недостатков у начальниц: излишняя эмоциональность - 50%, субъективное отношение к сотрудникам - 21%, неумение делегировать - 11%, неорганизованность - 3%, сложности с четкой постановкой задач - 3%, прокрастинация - 1%.

По мнению опрошенных, идеальные руководители - женщины возрастной категории 30-40 лет (50%) и 40-50 лет (44%). Наиболее перспективные и удачливые руководительницы, по мнению респондентов, работают в следующих профессиональных сферах: бухгалтерия и финансы - 34%, услуги - 10%, образование, наука, языки - 10%, маркетинг, реклама, PR - 9%, медицина, фармация - 8%, продажи - 7%, юриспруденция - 5%.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители