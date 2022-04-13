Россияне назвали топ качеств женщин-руководителей

Россияне назвали выносливость и скрупулезность в числе качеств, отличающих женщин-руководителей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Зарплата.ру", проведенном с 5 по 12 апреля среди 1 960 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Согласно данным исследования, 26% респондентов считают женщин лучшими руководителями. Основные преимущества женщины-руководителя, которые отметили участники опроса, это выносливость и готовность много работать - 20%, гибкость в принятии решений - 18%, развитые коммуникативные навыки - 14%, внимательность и скрупулезность - 11%, повышенная ответственность - 10%, развитая интуиция - 7%, качественный подход к работе - 6%.

В то же время респонденты отмечают и ряд недостатков у начальниц: излишняя эмоциональность - 50%, субъективное отношение к сотрудникам - 21%, неумение делегировать - 11%, неорганизованность - 3%, сложности с четкой постановкой задач - 3%, прокрастинация - 1%.