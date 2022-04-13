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19 минут назад

Назван регион с самым низким уровнем безработицы

РИА "ФедералПресс"

В России обнаружили регион, в котором самый низкий уровень безработицы. Об этом пишут СМИ.

Раскрыт регион с самым низким уровнем безработицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На Камчатке наблюдается экономический рост по всем без исключения показателям, а уровень безработицы на полуострове на сегодня составляет 1,4 % – это самый низкий показатель по Российской Федерации», – отмечается в сообщении пресс-службы камчатского края.

По информации правительства, в прошлом году на Камчатке выросла реальная зарплата на 4,5 % и на 3 % – реальные доходы населения. Напомним, по мнению аналитиков Bloomberg, уровень безработицы может стать выше отметки в 9 %.

При этом к концу года без работы рискуют остаться еще около 2 миллионов человек. Часть населения рискует не полностью лишиться работы, но им могут снижать зарплату, отправлять в неоплачиваемый отпуск или сокращать рабочие часы.

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