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1 час назад

Россияне стали чаще интересоваться деньгами своего работодателя

Lenta.ru

Россияне стали чаще интересоваться финансовыми показателями компаний, в которых работают (таких 55 процентов), сказано в исследовании SuperJob (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Россияне стали чаще интересоваться деньгами своего работодателя
Фото: ТАССТАСС

Каждый третий (33 процента) не следит за показателями, потому что не владеет такими навыками. Еще 12 процентов знают, как отслеживать доходы, прибыль и другие финансовые показатели своего работодателя, но не интересуются ими. В основном опрошенные объясняют нежеланием глубоко вникать в то, что не оказывает прямого влияния на их зарплату.

За деньгами своего работодателя чаще всего следят россияне с доходом более 80 тысяч рублей (62 процента). Тех, кто не умеет это делать, больше всего среди людей с доходом менее 50 тысяч рублей. Притом мужчины интересуются финансовой ситуацией в компании чаще женщин (58 против 52 процентов).

Проверить финансовую отчетность работодателя перед трудоустройством можно на сайте Росстата: в базе данных есть сведения о показателях и результатах деятельности за пять календарных лет.

Ранее россияне назвали лучший возраст для трудоустройства. Меньше всего сложностей с поиском работы испытывают мужчины в 30–32 года, женщины — в 32–35 лет.

Общество,Росстат,
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