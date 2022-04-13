Назван самый сложный предмет на ЕГЭ

В России на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в последние годы самым сложным предметом для выпускников стала биология — средний балл по ней в 2021 году составил 51,1, а в 2020 — 51,3. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель направления развития образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

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Также в пятерку самых сложных предметов вошли химия (средний балл в 2021 составил 53,8), история (54,9), математика (55,1) и физика (55,1).

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По словам специалиста, биология стала наиболее сложной дисциплиной на ЕГЭ из-за большого объема теории, которую необходимо выучить для экзамена. Школьники чаще всего выбирают этот предмет как запасной и не готовятся к нему целенаправленно, добавил специалист.

Мушта рассказал, что на средний балл по биологии также влияет тот факт, что биологию сдает большое число выпускников с низким уровнем подготовки — дисциплина входит в тройку наиболее популярных после математики и обществознания.

На самые высокие баллы школьники сдают экзамен по английскому и русскому языку, а также по литературе и информатике. Так, по английскому языку средний балл на ЕГЭ в 2021 году составил 72,2, в 2020 — 70,9. Такие показатели связаны с целенаправленным выбором выпускниками дисциплины для итоговой аттестации, объяснил эксперт.

«Как правило ребята, которые совсем не знают языка или знают его плохо, боятся и не сдают ЕГЭ по английскому. Редко, когда ученик осознает в 11 классе, что надо сдавать английский язык и начинает готовиться с нуля», — объяснил Мушта.

Ранее председатель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что проведение ЕГЭ в России может сорваться из-за подорожания и дефицита офисной бумаги. Его партия предложила сделать итоговую аттестацию в 2022 году добровольной как можно скорее, иначе у выпускников школ из небольших населенных пунктов могут возникнуть проблемы с поступлением в вузы.