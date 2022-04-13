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1 час назад

В Минздраве допустили большую заразность штамма коронавируса XЕ

Вечерняя Москваиещё 7

Британский вариант коронавирусной инфекции ХЕ может быть более заразен, чем предыдущие «омикрон»-штаммы. Об этом в среду, 13 апреля, заявил директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

— Вариант ХЕ является рекомбинантным вирусом — гибридом двух разновидностей штамма омикрон: BA.1 и BA.2, — подчеркнул специалист.

Исследования, проведенные в научно-исследовательском институте, показали его способность к более быстрому росту в пробирке, что может говорить о его повышенной заразности по сравнению с другими вариациями COVID-19. При этом Лиознов заметил, что это предположение еще необходимо доказать.

Директор НИИ призвал людей прививаться от коронавируса и уточнил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна от «омикрон»-штаммов и способна предотвратить тяжелое протекание заболевания, вызванное вирусом, пишет РБК.

В субботу, 9 апреля, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» с большой долей вероятности будет эффективно справляться с вариацией коронавируса XE.

Общество,Видео,COVID-19,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,
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