Когда Прощеное воскресенье в 2023 году у православных

Накануне первого дня Великого Поста верующие празднуют Прощеное воскресенье. Конкретно установленной даты у этого праздника нет: какого числа его отмечать, зависит от даты Пасхи. В 2023 году Прощеное воскресенье христиане будут праздновать 26 февраля.

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История праздника

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В воскресный день на Масленицу в православии принято с открытым сердцем и искренне просить друг друга о прощении. Так верующие вступают в Великий Пост с освобожденной от грехов душой, чтобы радостно отметить Пасху.

Обычай просить у окружающих прощения перед Пасхой православные переняли у египтян. В существовавших более 2 тыс. лет назад на территории Египта монашеских братствах был обычай молитвенного усиленного подвига за некоторое время до великого дня. Иноки расходились по пустыне в одиночку на 40 дней. Не всегда такие приготовления к Пасхе оканчивались благополучно — монахи погибали от жажды, змей или диких зверей. Поэтому перед тем, как идти в пустыню, иноки на всякий случай просили прощения друг у друга. Со временем этот благочестивый обычай переняли православные.

Какого числа Прощеное воскресенье у православных в 2023 году

В традиции Православия день Пасхи высчитывают по дню весеннего равноденствия и наступившему после него первому полнолунию.

Праздник отмечают в первое воскресение после этих событий. От дня Пасхи в дальнейшем рассчитывают начало Масленицы и начало главного Поста в христианстве.

Масленица традиционно длится 7 дней. Прощеное воскресенье — последний, седьмой день Масленицы. В 2023 году, согласно расчетам, праздник приходится на 26 число.

Как праздновать по церковным правилам

В Прощеное воскресенье в Церкви вспоминают трагедию, произошедшую на заре истории рода человеческого, — изгнание из рая первых людей. Эта история как никакая другая может показать, насколько сильно страдает человек, ослушавшийся Бога.

Несмотря на первородный грех, Бог дал людям надежду на возможное прощение. Именно для этого он послал на землю своего единственного сына. Поэтому и люди, подобно Христу, должны уметь прощать друг друга, научиться просить прощения. Только в этом случае можно быть прощенными в день Великого суда.

Каждому человеку нужно стремиться к осознанию своей греховной природы, приносящей страдание и боль. Люди, считающие себя верующими христианами, должны понимать, что судить кого-то может только Всевышний.

Мытарь и Фарисей

Многие люди не понимают, почему им нужно просить прощения, если они не привыкли никому вредить. Священнослужители советуют вспомнить таким верующим историю Фарисея и Мытаря из Библии. Фарисей соблюдал все посты, часто молился, ходил в храм. Поэтому он считал себя более умным и праведным, чем другие.

Мытарь же занимался сбором налогов, за что все его ненавидели. Однако Мытарь, понимая собственное положение, непрестанно молил о прощении у Господа. Результатом стало то, что Бог внял мольбам Мытаря, а прошений высокомерного Фарисея не принял.

Как нужно прощать

Считается, что в прощеный праздник следует не просто извиняться перед окружающими, сваливая все на обстоятельства. В этот день следует положено просить именно о прощении, осознавая свою ответственность за грех и давая обещание исправиться.

У кого полагается просить

Некоторые люди задаются и вопросом, у кого нужно просить прощения 26 числа. В этот праздник в 2023 году нужно будет покаяться перед теми, против кого был совершен хотя бы незначительный проступок, но также и попросить прощения вообще у всех людей.

Не отвечать тому, кто попросил прощения в Прощеное воскресенье, в христианской традиции не принято. В ответ, согласно обычаю, нужно ответить «Бог простит».

Традиции и обряды в православии

В Прощеное воскресенье верующему нужно в первую очередь очистить свои мысли от негативных помыслов и простить самого себя. Просить прощения же у окружающих в последующем разрешается весь день.

В этот светлый праздник принято:

быть искренним с собой и окружающими;

совершать добрые поступки;

ходить в церковь и исповедоваться;

молиться Богу о покаянии и прощении.

В день Прощеного воскресенья можно сходить на могилки к близким людям. На погосте нужно мысленно покаяться за принесенные умершим когда-то обиды.

Народные традиции

На Руси когда-то в святое воскресение предки сжигали чучело Масленицы. Девушки у себя дома делали маленьких куколок, мысленно перекладывали на них горести и сжигали кукол во дворе.

Считается, что в Прощеное воскресенье нужно побольше общаться с друзьями и родственниками. Если навестить их возможности нет, стоит хотя бы позвонить им или отослать поздравление по СМС.

Совет! Помимо поздравления, близким людям на Прощеное воскресенье в 2023 году можно подарить открытку соответствующей тематики. Это может быть виртуальная открытка, отосланная по электронной почте, или настоящая, врученная лично.

Согласно народным традициям, в Прощеное воскресенье нельзя: убирать в доме;

выбрасывать или сжигать старые вещи.

Поскольку последний день на Масленицу — заговение на Великий пост, рекомендуется не употреблять в пищу мясо и продукты с его содержанием.

Молочные продукты и рыбу в Прощеное воскресенье есть можно. Также разрешены блины, овощи, фрукты, пирожки.

Итоги