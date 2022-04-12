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10 минут назад

Имущество уехавших из страны россиян захотели арестовывать

Вероника Полынина

Следственный комитет России «внимательно изучит» обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева об аресте имущества уехавших из России граждан, сообщает ТАСС.

Имущество уехавших из страны россиян захотели арестовывать
Фото: ТАССТАСС

«Обращение депутата об аресте имущества уехавших из России будет внимательно изучено с точки зрения действующего законодательства», - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее Султан Хамзаев обратился к председателю Следственного комитета России Алексндру Бастрыкину с предложением разработать механизм по аресту имущества покинувших страну граждан, на которых в России заведены уголовные дела о фейках в отношении Вооруженных сил России.

Парламентарий считает, что уголовного преследования для таких лиц недостаточно. В обращении к Бастрыкину Хамзаев заявляет, что эти граждане «пренебрегли своей Родиной, нашими национальными интересами, государственными задачами, озвученными президентом России, попытавшись внести раздрай, посеять панику в нашем обществе». Он также предложил лишать уехавших из страны гражданства, заявив, что у них «за пазухой всегда лежит паспорт другой страны».

Общество,Султан Хамзаев,Светлана Петренко,Следственный комитет,Госдума,
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