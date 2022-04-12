Имущество уехавших из страны россиян захотели арестовывать

«Обращение депутата об аресте имущества уехавших из России будет внимательно изучено с точки зрения действующего законодательства», - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко .

Ранее Султан Хамзаев обратился к председателю Следственного комитета России Алексндру Бастрыкину с предложением разработать механизм по аресту имущества покинувших страну граждан, на которых в России заведены уголовные дела о фейках в отношении Вооруженных сил России.

Парламентарий считает, что уголовного преследования для таких лиц недостаточно. В обращении к Бастрыкину Хамзаев заявляет, что эти граждане «пренебрегли своей Родиной, нашими национальными интересами, государственными задачами, озвученными президентом России, попытавшись внести раздрай, посеять панику в нашем обществе». Он также предложил лишать уехавших из страны гражданства, заявив, что у них «за пазухой всегда лежит паспорт другой страны».