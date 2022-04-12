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41 минуту назад

СК РФ рассмотрит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России

ТАСС

Следственный комитет РФ рассмотрит обращение об аресте имущества граждан, уехавших из России. Об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Имущество уехавших из страны россиян захотели арестовывать
Фото: ТАССТАСС

"Обращение депутата об аресте имущества уехавших из России будет внимательно изучено с точки зрения действующего законодательства", - сказала она.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с предложением выработать механизм по аресту имущества граждан, уехавших из России и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о Вооруженных силах РФ, до их возвращения.

Уткин высказался об эмиграции из России

Общество,Султан Хамзаев,Светлана Петренко,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Госдума,
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