Имущество уехавших из страны россиян захотели арестовывать

Следственный комитет РФ рассмотрит обращение об аресте имущества граждан, уехавших из России. Об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Обращение депутата об аресте имущества уехавших из России будет внимательно изучено с точки зрения действующего законодательства", - сказала она.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с предложением выработать механизм по аресту имущества граждан, уехавших из России и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о Вооруженных силах РФ, до их возвращения.