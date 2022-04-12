Имущество уехавших из страны россиян захотели арестовывать

Следственный комитет РФ рассмотрит обращение об аресте имущества граждан, уехавших из России . Об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко .

"Обращение депутата об аресте имущества уехавших из России будет внимательно изучено с точки зрения действующего законодательства", - сказала она.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с предложением выработать механизм по аресту имущества граждан, уехавших из России и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о Вооруженных силах РФ, до их возвращения.