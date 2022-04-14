В Белгородской области разрешили перевести школьников на дистант

Школьники из приграничных районов Белгородской области смогут продолжить обучение в дистанционном режиме, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в «ВКонтакте».

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Он отметил, что в школах был проведен опрос о необходимости перевода на дистанционное обучение, в ходе которого в поддержку этой формы высказались 27% родителей.

«В основном это в Грайвороне, в Валуйках и в Шебекино. Безусловно, мы выполним решение родителей, и при написании заявления ребенок будет переведен на дистанционное обучение», — сказал губернатор.

Он обратил внимание, что в населенных пунктах, расположенных на границе с Украиной, школы не работают уже более месяца, а все ученики переведены на дистанционное обучение.