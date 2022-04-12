Райкин объяснил свое увольнение с поста худрука в Театральной школе

Художественный руководитель Высшей школы сценических искусств (Театральная школа Райкина) Константин Райкин подтвердил сообщения о своем увольнении с поста. В Telegram-канале театра «Сатирикон» опубликовали его видеообращение. В нем он рассказал, что ситуация не стала для него сюрпризом, ведь последние месяцы он находился в постоянном состоянии войны с ректором Анатолием Полянкиным.
«Я подтверждаю, что информация о моем увольнении правильная. Должность худрука в школе упразднена господином Полянкиным. Говорю об этом с некоторой улыбкой, потому что к ситуации уже был готов. Для меня это очевидная наша правота, говорю наша, потому что это правота всего педагогического состава, всех студентов. А этот человек даже не заходит в институт. Его в течение нескольких лет просто не бывает. Он не знает ни одного студента, не видит ни одной работы, не посещает ни экзамены, ни дипломные спектакли. Он вообще никого не знает. Он на расстоянии с всякими запретами, бумажками, приказами, считает, что может руководить этим делом, совершенно в этом не понимая и разрушая целенаправленно школу. Поэтому, я, конечно, надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему. Такая у меня формула жизни», — сказал Райкин.
Он добавил, что его юристы уже готовятся оспаривать данное решение, вплотную занимаясь этим вопросом.
Отметим, что ранее нынешние и бывшие студенты школы вступились за Райкина, указав на то, что событие может создать неприятный прецедент в культурной среде. Студсовет учреждения также подготовил и направил в органы власти письмо с просьбой проверить законность решения Полянкина.