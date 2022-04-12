Райкин объяснил свое увольнение с поста худрука в Театральной школе

«Я подтверждаю, что информация о моем увольнении правильная. Должность худрука в школе упразднена господином Полянкиным. Говорю об этом с некоторой улыбкой, потому что к ситуации уже был готов. Для меня это очевидная наша правота, говорю наша, потому что это правота всего педагогического состава, всех студентов. А этот человек даже не заходит в институт. Его в течение нескольких лет просто не бывает. Он не знает ни одного студента, не видит ни одной работы, не посещает ни экзамены, ни дипломные спектакли. Он вообще никого не знает. Он на расстоянии с всякими запретами, бумажками, приказами, считает, что может руководить этим делом, совершенно в этом не понимая и разрушая целенаправленно школу. Поэтому, я, конечно, надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему. Такая у меня формула жизни», — сказал Райкин.