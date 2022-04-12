Уткин высказался об эмиграции из России

«Мне трудно представить обстоятельства, которые бы прямо сейчас угрожали моей жизни и жизни моих близких. В этом случае я бы задумался о чем угодно, но в своей 50-летней жизни я с этим никогда не сталкивался. Я такие планы не обдумывал и не обдумываю», - признался Уткин.