Уткин высказался об эмиграции из России

Спортивный комментатор Василий Уткин назвал условия, при которых он мог бы уехать из России.
В интервью Sports.ru Уткин заявил, что никогда не планировал эмигрировать из России. По его словам, он мог бы покинуть страну в случае угрозы жизни и здоровью его или его близких.
«Мне трудно представить обстоятельства, которые бы прямо сейчас угрожали моей жизни и жизни моих близких. В этом случае я бы задумался о чем угодно, но в своей 50-летней жизни я с этим никогда не сталкивался. Я такие планы не обдумывал и не обдумываю», - признался Уткин.
Комментатор заявил, что не знает, зачем и куда он может уехать, поскольку в России находятся его семья, друзья, бизнес и футбольная команда.
«Я намерен здесь жить, развиваться и заниматься своим делом», - сказал Уткин.
Журналист также добавил, что уже два года, как у него нет загранпаспорта. Срок действия документа закончился во время пандемии.