12 апреля отмечают Всемирный день хомяка. Хомяки — небольшие грызуны, которые стали популярными домашними питомцами.

Фото: Unsplash Unsplash

Соцсети

Длина тела зверька варьируется от 5 до 34 сантиметров, хвоста от 0,7 до 10 сантиметров. Окраска меха у этих грызунов варьируется от пепельно- или буровато-серого до тёмной-коричневого.

Соцсети

В природе хомяки предпочитают селиться поодиночке в сложных норах. Зверьки питаются растительной и животной пищей, но предпочтение все же отдают семенам. Каждый хомяк может запасать на зиму до 90 килограмм корма!

Соцсети

Продолжительность жизни этих грызунов невелика — в природе 1—3 года, в неволе — около 3 лет. Они имеют плохое зрение и очень пугливы.

Соцсети

Некоторые особи могут скончаться от остановки сердца, например, из-за очень громкого звука. Хомяки знамениты своими огромными защёчными мешками, куда зверек во время поиска пищи складывает зерна. Самым известным видом этих животных является сирийский хомячок.

Соцсети

Заводчики любят хомяков за их неприхотливость в содержании, милый вид и привязанность к людям.

Соцсети