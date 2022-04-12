12 апреля отмечают Всемирный день хомяка. Хомяки — небольшие грызуны, которые стали популярными домашними питомцами.
Длина тела зверька варьируется от 5 до 34 сантиметров, хвоста от 0,7 до 10 сантиметров. Окраска меха у этих грызунов варьируется от пепельно- или буровато-серого до тёмной-коричневого.
В природе хомяки предпочитают селиться поодиночке в сложных норах. Зверьки питаются растительной и животной пищей, но предпочтение все же отдают семенам. Каждый хомяк может запасать на зиму до 90 килограмм корма!
Продолжительность жизни этих грызунов невелика — в природе 1—3 года, в неволе — около 3 лет. Они имеют плохое зрение и очень пугливы.
Некоторые особи могут скончаться от остановки сердца, например, из-за очень громкого звука. Хомяки знамениты своими огромными защёчными мешками, куда зверек во время поиска пищи складывает зерна. Самым известным видом этих животных является сирийский хомячок.
Заводчики любят хомяков за их неприхотливость в содержании, милый вид и привязанность к людям.