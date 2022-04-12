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1 час назад

День хомяка: миниатюрные зверьки покоряют Интернет

Александр Котлеткин

12 апреля отмечают Всемирный день хомяка. Хомяки — небольшие грызуны, которые стали популярными домашними питомцами.

12 апреля отмечают Всемирный день хомяка
Фото: UnsplashUnsplash
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Длина тела зверька варьируется от 5 до 34 сантиметров, хвоста от 0,7 до 10 сантиметров. Окраска меха у этих грызунов варьируется от пепельно- или буровато-серого до тёмной-коричневого.

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В природе хомяки предпочитают селиться поодиночке в сложных норах. Зверьки питаются растительной и животной пищей, но предпочтение все же отдают семенам. Каждый хомяк может запасать на зиму до 90 килограмм корма!

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Продолжительность жизни этих грызунов невелика — в природе 1—3 года, в неволе — около 3 лет. Они имеют плохое зрение и очень пугливы.

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Некоторые особи могут скончаться от остановки сердца, например, из-за очень громкого звука. Хомяки знамениты своими огромными защёчными мешками, куда зверек во время поиска пищи складывает зерна. Самым известным видом этих животных является сирийский хомячок.

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Заводчики любят хомяков за их неприхотливость в содержании, милый вид и привязанность к людям.

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