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54 минуты назад

Граждане Украины, ДНР и ЛНР могут обратиться за российским ВНЖ по истекшему паспорту

ТАСС

Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут обратиться в МВД России с заявлением на получение разрешения на временное проживание и вид на жительство по паспорту с истекшим сроком действия. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Граждане Украины, и ЛДНР могут обратиться за ВНЖ по истекшему паспорту
Фото: ТАССТАСС

"Гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик предоставляется возможность подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по удостоверяющим личность документам с истекшим сроком действия", - сказала она.

"В связи со сложившейся ситуацией в настоящее время многие граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик ограничены в возможности выезда за пределы РФ и находятся на территории России с нарушением установленных правил пребывания. В целях урегулирования своего правового положения в РФ они могут обратиться в территориальные органы МВД России по вопросу постановки на миграционный учет по месту пребывания, продления срока временного пребывания на территории Российской Федерации или оформления разрешительных документов на проживание", - добавила Волк, отметив, что к таким лицам меры административного воздействия за нарушение режима пребывания (проживания) применяться не будут.

Общество,Ирина Волк,МВД России,
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