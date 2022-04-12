Граждане Украины, и ЛДНР могут обратиться за ВНЖ по истекшему паспорту

"В связи со сложившейся ситуацией в настоящее время многие граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик ограничены в возможности выезда за пределы РФ и находятся на территории России с нарушением установленных правил пребывания. В целях урегулирования своего правового положения в РФ они могут обратиться в территориальные органы МВД России по вопросу постановки на миграционный учет по месту пребывания, продления срока временного пребывания на территории Российской Федерации или оформления разрешительных документов на проживание", - добавила Волк, отметив, что к таким лицам меры административного воздействия за нарушение режима пребывания (проживания) применяться не будут.