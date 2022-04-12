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59 минут назад

Мэрия Белгорода пригласила жителей присоединяться к добровольной народной дружине

Газета.Ru

Власти находящегося недалеко от границы с Украиной Белгорода рассказали о начале набора местных жителей в добровольную народную дружину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию.

«Жители Белгорода могут записаться в добровольную народную дружину. В обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка», — пояснили местные власти.

Для того чтобы стать добровольцем, у местных жителей не должно быть судимостей и противопоказаний. Возраст должен быть старше 18 лет. Для вступления в добровольный отряд нужны будут определенные документы, включая справку об отсутствии судимости, справку от нарколога и другие.

В граничащем с Украиной регионе России повредили железную дорогу

11 апреля губернатор Вячеслав Гладков объявил в социальных сетях, что количество добровольных народных дружин для защиты социально значимых объектов будет увеличено. В первую очередь меры предосторожности коснутся приграничных районов.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждении железнодорожных путей в Белгородской области.

Общество,Видео,Вячеслав Гладков,
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