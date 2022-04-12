Власти находящегося недалеко от границы с Украиной Белгорода рассказали о начале набора местных жителей в добровольную народную дружину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию.
«Жители Белгорода могут записаться в добровольную народную дружину. В обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка», — пояснили местные власти.
Для того чтобы стать добровольцем, у местных жителей не должно быть судимостей и противопоказаний. Возраст должен быть старше 18 лет. Для вступления в добровольный отряд нужны будут определенные документы, включая справку об отсутствии судимости, справку от нарколога и другие.
11 апреля губернатор Вячеслав Гладков объявил в социальных сетях, что количество добровольных народных дружин для защиты социально значимых объектов будет увеличено. В первую очередь меры предосторожности коснутся приграничных районов.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждении железнодорожных путей в Белгородской области.