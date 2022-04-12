Власти Белгорода объявили набор горожан в добровольную народную дружину

В обязанности дружинников входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время. Также они будут оказывать помощь полиции в обеспечении правопорядка. Накануне Белгородская область ввела жёлтый уровень террористической опасности. Как пояснил глава региона Вячеслав Гладков, причина принятия этого решения — усиление работы спецслужб до 25 апреля на территории всей области. Ранее жёлтый уровень террористической опасности был введён в Курской и Брянской областях, а также в двух районах Воронежской области.