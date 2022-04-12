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2 часа назад

Власти Белгорода объявили набор горожан в добровольную народную дружину

Говорит Москва

В обязанности дружинников входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время. Также они будут оказывать помощь полиции в обеспечении правопорядка. Накануне Белгородская область ввела жёлтый уровень террористической опасности. Как пояснил глава региона Вячеслав Гладков, причина принятия этого решения — усиление работы спецслужб до 25 апреля на территории всей области. Ранее жёлтый уровень террористической опасности был введён в Курской и Брянской областях, а также в двух районах Воронежской области.

Общество,Вячеслав Гладков,
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