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1 час назад

Калининград попал в топ-3 городов, где россияне мечтают провести весенние выходные

Клопс.Ru

Калининград попал в топ-3 городов, где россияне хотели бы провести весенние выходные. Об этом говорят данные опроса сервиса «Работа.ру».

Топ-3 городов, где россияне мечтают провести весенние выходные
Фото: ТАССТАСС

В исследовании приняли участие три тысячи человек старше 18 лет. 97% респондентов сказали, что хотели бы провести выходные в другом городе. Из них 45% выбрали для путешествия Калининград.

В список также вошли (опрошенные могли выбрать несколько вариантов):

Сочи — 63%;Санкт-Петербург — 56%;Москва — 39%;Казань — 27%;Екатеринбург — 23%;Владивосток — 14%;Новосибирск — 11%.

Зеленоградск попал в топ-5 самых комфортных малых городов России.

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