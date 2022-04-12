Топ-3 городов, где россияне мечтают провести весенние выходные

Калининград попал в топ-3 городов, где россияне хотели бы провести весенние выходные. Об этом говорят данные опроса сервиса «Работа.ру».
В исследовании приняли участие три тысячи человек старше 18 лет. 97% респондентов сказали, что хотели бы провести выходные в другом городе. Из них 45% выбрали для путешествия Калининград.
В список также вошли (опрошенные могли выбрать несколько вариантов):
Сочи — 63%;Санкт-Петербург — 56%;Москва — 39%;Казань — 27%;Екатеринбург — 23%;Владивосток — 14%;Новосибирск — 11%.
Зеленоградск попал в топ-5 самых комфортных малых городов России.