Российские издательства открыли бесплатный доступ к книгам

"На нашей платформе представлены большинство российских издательств, и мы хотим, чтобы их книги продолжали читать. В рамках марафона 29 издательств открыли бесплатный доступ к некоторым своим книгам, чтобы вернуть внимание к индустрии. Bookmate поможет сориентироваться в этом разнообразии, а также предоставит слово редакторам, авторам, переводчикам на страницах Bookmate Journal, в наших рассылках и на партнерских ресурсах", - рассказали в пресс-службе.