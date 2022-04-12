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1 час назад

Российские издательства открыли бесплатный доступ к некоторым книгам на Bookmate

ТАСС

Ряд издательств открыли бесплатный доступ к некоторым книгам в рамках марафона сервиса для чтения электронных книг Bookmate для поддержания внимания к индустрии. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

Российские издательства открыли бесплатный доступ к книгам
Фото: ТАССТАСС

"На нашей платформе представлены большинство российских издательств, и мы хотим, чтобы их книги продолжали читать. В рамках марафона 29 издательств открыли бесплатный доступ к некоторым своим книгам, чтобы вернуть внимание к индустрии. Bookmate поможет сориентироваться в этом разнообразии, а также предоставит слово редакторам, авторам, переводчикам на страницах Bookmate Journal, в наших рассылках и на партнерских ресурсах", - рассказали в пресс-службе.

В акции принимают участие такие издательства как "Альпина Паблишер", издательство института Гайдара, издательство Ивана Лимбаха, "Клевер", "Лайвбук", "Фантом пресс" и другие.

В частности, читателям будут доступны книги прозаиков, финалистов премии "НОС" Ислама Ханипаева и Кирилла Куталова, немецкого писателя Даниэля Шпека, а также писательниц Линор Горалик и Одри Лорд.

Общество,Линор Горалик,Иван Лимбах,
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