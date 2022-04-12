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1 час назад

Константина Райкина уволили из Театральной школы Константина Райкина

Lenta.ruиещё 8

Ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин снял актера Константина Райкина с должности художественного руководителя вуза. Об этом сообщает журнал «Театр» со ссылкой на заявление студенческого совета театральной школы.

Константина Райкина уволили из школы Константина Райкина
Фото: ТАССТАСС

Райкина уволили во вторник, 12 апреля. В студсовете учебного заведения посчитали данное решение «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов». Учащиеся призвали Рособрнадзор «не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».

Народный артист России, худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин основал Высшую школу сценических искусств в 2012 году.

В марте этого года актриса Елена Бурханова-Калинина пожаловалась на новые увольнения в театре имени Ермоловой, которым руководит Олег Меньшиков. Известно, что ранее под сокращение попали восемнадцать участников труппы, позже восстановивших свои должности через суд. В настоящее время некоторым из них грозит увольнение из-за прогулов.

Общество,Анатолий Полянкин,Константин Райкин,Олег Меньшиков,Рособрнадзор,
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