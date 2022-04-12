Константина Райкина уволили из школы Константина Райкина

Ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина ) Анатолий Полянкин снял актера Константина Райкина с должности художественного руководителя вуза. Об этом сообщает журнал «Театр» со ссылкой на заявление студенческого совета театральной школы.

В марте этого года актриса Елена Бурханова-Калинина пожаловалась на новые увольнения в театре имени Ермоловой, которым руководит Олег Меньшиков. Известно, что ранее под сокращение попали восемнадцать участников труппы, позже восстановивших свои должности через суд. В настоящее время некоторым из них грозит увольнение из-за прогулов.