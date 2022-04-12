Новый туристический поезд отправится на Кавказ

Участники железнодорожных туров из Москвы по регионам Северного Кавказа смогут попасть на экскурсии по городу Нальчику и научатся готовить традиционные балкарские хычины. Кабардино-Балкария (КБР) вошла в проект железнодорожного туризма ОАО "РЖД", сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.
"Совместно с ОАО "РЖД" будут реализованы два проекта: железнодорожные круизы "Жемчужина Кавказа" и "Гастрономический тур на Кавказ". Еженедельно круизный поезд "Жемчужина Кавказа" будет привозить туристов в г. Нальчик, откуда они смогут совершить однодневные экскурсионные прогулки по Кабардино-Балкарии. Можно воспользоваться базовой программой и поехать в Приэльбрусьем или выбрать индивидуальное направление", - говорится в сообщении.
В рамках "Гастрономического тура на Кавказ", вкусного путешествия по региону, в Кабардино-Балкарии гостей ждет мастер-класс "на высоте" по приготовлению хычинов (традиционное балкарское блюдо).
"Каждый может стать настоящим поваром и узнать все кулинарные секреты. Будет возможность испить живительной воды на Поляне Нарзанов - месте, где из-под земли выходят минерализованные воды", - отмечено в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что работа над участием в проекте "Жемчужина Кавказа" была начата в 2021 году. В ходе информационного тура, организованного Минкурортов КБР, для представителей ОАО "РЖД" были выбраны опорные точки путешествия и сформированы программы пребывания в регионе.
"Город Нальчик будет торжественно встречать первый поезд 2 мая, свыше 200 человек одновременно отправятся в путешествие по Кабардино-Балкарии", - уточнили там.
Ранее сообщалось, что туристический поезд "Жемчужина Кавказа" будет отправляться с Казанского вокзала Москвы каждую субботу с 30 апреля в течение лета. Продолжительность тура составит шесть дней, семь ночей. За это время путешественники смогут познакомиться с основными достопримечательностями в СКФО. Расписание разработано таким образом, чтобы день туристы посвящали экскурсиям, а ночь проводили в поезде, используя его как "отель на колесах". В пути поезд делает длительные остановки в Майкопе, Нальчике, Грозном, Махачкале, Дербенте и Кисловодске, во время которых путешественники смогут познакомиться с достопримечательностями региона.