Новый туристический поезд отправится на Кавказ

Участники железнодорожных туров из Москвы по регионам Северного Кавказа смогут попасть на экскурсии по городу Нальчику и научатся готовить традиционные балкарские хычины. Кабардино-Балкария (КБР) вошла в проект железнодорожного туризма ОАО "РЖД", сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

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"Совместно с ОАО "РЖД" будут реализованы два проекта: железнодорожные круизы "Жемчужина Кавказа" и "Гастрономический тур на Кавказ". Еженедельно круизный поезд "Жемчужина Кавказа" будет привозить туристов в г. Нальчик, откуда они смогут совершить однодневные экскурсионные прогулки по Кабардино-Балкарии. Можно воспользоваться базовой программой и поехать в Приэльбрусьем или выбрать индивидуальное направление", - говорится в сообщении.

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В рамках "Гастрономического тура на Кавказ", вкусного путешествия по региону, в Кабардино-Балкарии гостей ждет мастер-класс "на высоте" по приготовлению хычинов (традиционное балкарское блюдо).

"Каждый может стать настоящим поваром и узнать все кулинарные секреты. Будет возможность испить живительной воды на Поляне Нарзанов - месте, где из-под земли выходят минерализованные воды", - отмечено в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что работа над участием в проекте "Жемчужина Кавказа" была начата в 2021 году. В ходе информационного тура, организованного Минкурортов КБР, для представителей ОАО "РЖД" были выбраны опорные точки путешествия и сформированы программы пребывания в регионе.

"Город Нальчик будет торжественно встречать первый поезд 2 мая, свыше 200 человек одновременно отправятся в путешествие по Кабардино-Балкарии", - уточнили там.