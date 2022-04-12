В России формируют систему для обеспеченности регионов лекарствами

Система отслеживания, которая позволит мониторировать обеспеченность каждого региона лекарственными препаратами, сегодня создается в РФ. Об этом во вторник сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"В целом в нормативно-правовом поле сегодня происходят колоссальные изменения именно по обеспечению стабильности в обеспечении лекарственными препаратами. Мы формируем систему отслеживания по каждому региону и систему быстрого реагирования, если возникают проблемы с торгами, с поставками, еще рядом ситуаций, чтобы Росздравнадзор, министерство промышленности, министерство здравоохранения совместно решали эту проблему и минимизировали риски для пациентов", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".
Министерство здравоохранения России считает, что комплекс мер по локализации производства препаратов в РФ сегодня является одним из приоритетных, заявил Мурашко.
"Технология проверки на эффективность и на безопасность была доработана в последние годы. И мы используем цифровые технологии для оценки системы фармаконадзора, своевременно отрабатываем. Поэтому комплекс мер по локализации производства мы считаем одним из приоритетных сегодня", - отметил он.