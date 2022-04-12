В России формируют систему для обеспеченности регионов лекарствами

"В целом в нормативно-правовом поле сегодня происходят колоссальные изменения именно по обеспечению стабильности в обеспечении лекарственными препаратами. Мы формируем систему отслеживания по каждому региону и систему быстрого реагирования, если возникают проблемы с торгами, с поставками, еще рядом ситуаций, чтобы Росздравнадзор, министерство промышленности, министерство здравоохранения совместно решали эту проблему и минимизировали риски для пациентов", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".