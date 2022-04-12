Пока вы спали: итоги встречи в Ново-Огарево и "очередь" на вступление в ЕС

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Украина, Молдавия и Грузия получили опросники для вступления в ЕС

Видео дня

Главы МИД Грузии и Молдавии получили в Люксембурге специальные анкеты для будущих кандидатов в члены Евросоюза. Властям Украины такую анкету передала находившаяся с визитом в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет «Коммерсант».

В молдавских госструктурах рассказали изданию, что анкета состоит из 369 пунктов, которые включают разные вопросы по экономике и политическому устройству, на предоставление ответов отводится около месяца. В Киеве и Тбилиси уже заявили о том, что часть сведений была предоставлена ранее. При этом эксперты напомнили, что даже статус кандидата — еще не гарантия будущего членства в ЕС.

Ценные бумаги российских грузоперевозчиков пошли в рост

Ценные бумаги Дальневосточного морского пароходства с 25 февраля взлетели в цене на 75%, а с начала года прибавили 32%. Аналитики высоко оценили перспективы роста акций дальневосточных грузоперевозчиков в связи с переориентацией торговли России на Восток, в частности на азиатские страны. Об этом пишут «Известия».

При этом эксперты предупредили частных инвесторов о том, что общая ситуация на рынке российских ценных бумаг сейчас нестабильная, и даже анализ перспектив различных компаний не будет страховкой от возможных убытков.

В Пакистане избавились от союзника Москвы

Парламент Пакистана проголосовал за вотум недоверия главе правительства Имрану Хану, который не раз критиковал политику Вашингтона и совершил первый за четверть века визит в Москву. Сторонники премьера обвинили в произошедшем США и вышли на массовые митинги, сообщают «Известия».

По словам экспертов, последние несколько лет Пакистан стал активно сотрудничать с Москвой, стороны согласовали строительство газопровода «Пакистанский поток». Смена власти может привести к срыву проекта, который вызывал недовольство США.

Главы России и Австрии встретились в Ново-Огарево

Канцлер Австрии Карл Нехаммер стал первым европейским лидером, который встретился с президентом России Владимиром Путиным после начала российской спецоперации на Украине. Встреча длилась 75 минут, пишет «Коммерсант».

По итогам переговоров Карл Нехаммер заявил, что это был «не дружеский визит» и вышел он без «положительных впечатлений» с мыслью об «отсутствии обнадеживающих перспектив».

Глава Южной Осетии заявил о возможном присоединении к России

Сейчас сложились все условия для того, чтобы Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации. Инициатива проведения референдума о присоединении к России является логическим продолжением тех усилий, которые предпринимались все предыдущие годы, заявил в интервью «Известиям» президент республики Анатолий Бибилов.