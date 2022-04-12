Мурашко заявил о рисках новой волны заболеваемости ковидом

Риски возникновения новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в России остаются, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Конечно же, риски новой волны [заболеваемости коронавирусной] инфекцией существуют. И мы видим, что в ряде стран медицинские работники сегодня уже констатируют подъем заболеваемости. Это и ряд европейских стран, и Китай. Поэтому мы готовимся", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".
"Думаю, что на конец мая - июнь возможны подъемы заболеваемости. Все будет зависеть от нас с вами. Причем это очень важно понимать, что новая волна, в том числе ее сила, будет зависеть от того, как мы с вами будем действовать. В частности, и вопросы, касаемые ревакцинации, и вопросы, касаемые соблюдения санитарных норм и правил", - сказал он.
"Сейчас идет спад заболеваемости [ковидом], но тем не менее до 200 тыс. пациентов одновременно наблюдается в медицинских организациях", - добавил министр.