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2 часа назад

Мурашко заявил о рисках новой волны заболеваемости ковидом

ТАССиещё 2

Риски возникновения новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в России остаются, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко заявил о рисках новой волны заболеваемости ковидом
Фото: ТАССТАСС

"Конечно же, риски новой волны [заболеваемости коронавирусной] инфекцией существуют. И мы видим, что в ряде стран медицинские работники сегодня уже констатируют подъем заболеваемости. Это и ряд европейских стран, и Китай. Поэтому мы готовимся", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"Думаю, что на конец мая - июнь возможны подъемы заболеваемости. Все будет зависеть от нас с вами. Причем это очень важно понимать, что новая волна, в том числе ее сила, будет зависеть от того, как мы с вами будем действовать. В частности, и вопросы, касаемые ревакцинации, и вопросы, касаемые соблюдения санитарных норм и правил", - сказал он.

"Сейчас идет спад заболеваемости [ковидом], но тем не менее до 200 тыс. пациентов одновременно наблюдается в медицинских организациях", - добавил министр.

Общество,Михаил Мурашко,
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