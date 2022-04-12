Собака сорвала свадебную фотосессию. Видео

Собака сорвала свадебную фотосессию, развеселив гостей. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший видео с торжественного мероприятия.
На записи видно, что в самый ответственный момент Джакс сбежал из кадра, чтобы искупаться в находящимся поблизости водоеме, тем самым домашний питомец отвлек все внимание на себя.
«Съемку друзей жениха пришлось отложить и дождаться, пока Джакс вдоволь наплавается. Но гостей это только развеселило», – говорится в подписи к забавному ролику.
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