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1 час назад

Собака сорвала свадебную фотосессию. Видео

Александр Кузьмин

Собака сорвала свадебную фотосессию, развеселив гостей. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший видео с торжественного мероприятия.

На записи видно, что в самый ответственный момент Джакс сбежал из кадра, чтобы искупаться в находящимся поблизости водоеме, тем самым домашний питомец отвлек все внимание на себя.

«Съемку друзей жениха пришлось отложить и дождаться, пока Джакс вдоволь наплавается. Но гостей это только развеселило», – говорится в подписи к забавному ролику.

Ранее сообщалось, что бобер вышел к людям в Татарстане и напал на мужчину.

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