Росавиация продлила запрет на полеты на юг страны

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 19 апреля. Об этом сообщила Росавиация.

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По данным ведомства, режим закрытого неба для части аэропортов будет действовать до 3:45 мск 19 апреля.

«Продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - отмечается в сообщении на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

В Росавиации рекомендовали авиакомпаниям пользоваться альтернативными маршрутами через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничения на полеты в ряд российских аэропортов были введены после начала спецоперации на Украине. Запрет несколько раз продлевался.