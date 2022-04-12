В Госдуме предложили арестовывать имущество за фейки о ВС РФ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил арестовать имущество лиц, распространяющих фейки о вооруженных силах России из-за рубежа. С соответствующей инициативой парламентарий обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, передает РИА Новости.

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В запросе отмечается, что эти люди «пренебрегли своей Родиной, нашими национальными интересами, государственными задачами, озвученными президентом России, попытавшись внести раздрай, посеять панику в нашем обществе».

Хамзаев заявил, что уголовного преследования таких лиц по статье 207.3 УК РФ о фейках недостаточно. Он предложил главе Следственного комитета выработать механизм по аресту жилого, нежилого, движимого и недвижимого имущества до возвращения этих граждан на территорию страны.

Депутат также озвучил свою гражданскую позицию и выступил за лишение гражданства тех, кто имеет паспорт другой страны. Он выразил надежду, что его коллеги поддержат его инициативы.