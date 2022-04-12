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1 час назад

Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики. Видео

Александр Кузьмин

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем космонавтики. Видео видео появилось в telegram-канале «RT на русском».

Космонавты в своем поздравлении сделали акцент на высочайший вклад в развитие космонавтики первого космонавта Юрий Гагарина, а также ученых и инженеров, работавших над возможностью первыми полететь в космос.

«Мы первые благодаря Юрию Гагарину. Никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса», - сказал Корсаков.

Матвеев отметил, что полет Гагарина, это вершина самоотверженного труда специалистов, рабочих, инженеров и конструкторов, продемонстрировавшее миру превосходство советской науки и техники

«61 год назад началась новая страница истории - история пилотируемых космических полетов. И первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин», - добавил Артемьев.

Стоит отметить, что поздравление было снято на фоне фото Гагарина, советского конструктора, основоположника пилотируемой космонавтики Сергея Королева и ученого Константина Циолковского, теоретика космонавтики.

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