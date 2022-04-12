Россиян предупредили о подорожании услуг репетиторов

Больше половины российских репетиторов намерены поднять цены на свои услуги, а часть преподавателей уже повысили стоимость, выяснила компания MAXIMUM Education. Там рассказали «Ленте.ру», что некоторые учителя решили поднять цены в полтора раза.

О планах поднять ставку за занятия рассказали 58 процентов опрошенных школьных репетиторов, и один процент уже сделал это. Подавляющее большинство решивших повысить цены педагогов — 86 процентов — будут поднимать ставку на 10-20 процентов. Более значительное повышение стоимости услуг — сразу в полтора раза — запланировали лишь три процента участников исследования.

Те репетиторы, которые не собираются сильно поднимать цены на свои услуги, объяснили это тем, что будут искать дополнительные источники заработка. Кроме того, 18 процентов репетиторов преподают не ради заработка, а «для души», поэтому вообще не рассматривают свою деятельность как источник основного дохода.

Несмотря на повышение цен на услуги, спрос на них будет лишь расти. 82 процента опрошенных репетиторов заявили, что их ученики испытывают сложности не с изучением дополнительного материала, а с базовой школьной программой.

«Тут имеет место и постковидное эхо, которое сказывается на успеваемости детей. Но очевидна также и общая загруженность учителей, недостаток инструментов и технологий для обучения, которые могли бы разгрузить педагогов и улучшить результат подготовки», — подытожил генеральный директор MAXIMUM Education Михаил Мягков.