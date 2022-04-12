Сколько конституций было в России

44 года назад, 12 апреля 1978 года, была принята четвертая Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической республики. Она стала последней в истории Советской республики и первой в истории независимой России.

Фото: duma.gov.ru duma.gov.ru

Первая в истории России Конституция появилась в 1918 году наряду с принятием первых декретов. Она закрепила официальное название нового государства — РСФСР.

Документ просуществовал в качестве основного закона государства до 1924 года, пока не была принята первая Конституция СССР. После этого Конституцию принимали в 1936 году, а также в 1977 году.

12 апреля 1978 года была принята Конституция РСФСР, четвертая по счету. Не смотря на смену названия, документ оставался идеологизированным. Господствующей идеологией признавался научный коммунизм, а задачей государства — построение бесклассового общества.

До 1989 года Конституция РСФСР продолжала действовать без изменений, но дальнейшие политические процессы в стране привели к необходимости внесения в неё поправок. Так начался процесс трансформации основного закона России.