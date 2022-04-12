Сколько конституций было в России

44 года назад, 12 апреля 1978 года, была принята четвертая Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической республики. Она стала последней в истории Советской республики и первой в истории независимой России.
Первая в истории России Конституция появилась в 1918 году наряду с принятием первых декретов. Она закрепила официальное название нового государства — РСФСР.
Документ просуществовал в качестве основного закона государства до 1924 года, пока не была принята первая Конституция СССР. После этого Конституцию принимали в 1936 году, а также в 1977 году.
12 апреля 1978 года была принята Конституция РСФСР, четвертая по счету. Не смотря на смену названия, документ оставался идеологизированным. Господствующей идеологией признавался научный коммунизм, а задачей государства — построение бесклассового общества.
До 1989 года Конституция РСФСР продолжала действовать без изменений, но дальнейшие политические процессы в стране привели к необходимости внесения в неё поправок. Так начался процесс трансформации основного закона России.
Процесс формирования новой Конституции закончился к 1993 году. В принятом тогда документе исчезло упоминание о СССР и изменилось название Республики. Теперь государство стало именоваться Российской Федерацией, провозглашались федерализм, народовластие и республиканская форма правления, а власть принадлежит многонациональному народу России.