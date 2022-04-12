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1 час назад

Картингист Северюхин извинился на видео за показанный на пьедестале жест

Александр Кузьмин

15-летний гонщик Артем Северюхин извинился за продемонстрированный после победы в гонке жест, похожий на нацистское приветствие. Видео публикует telegram-канал «СпоRT» со ссылкой на Российскую автомобильную федерацию.

«Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм, считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества», - рассказал Артем.

Артем пояснил, что хотел изобразить жест благодарности, о котором ему рассказывали его итальянские коллеги. После двух ударов по груди в районе сердца, молодой человек вскинул руку вперед, что напомнило жест нацистского приветствия.

«Как произошло все остальное, я не могу объяснить. Я знаю, что виноват. Знаю, что глуп и готов понести наказание», - добавил картингист.

Стоит отметить, что FIA (Международная автомобильная федерация) объявила о немедленном запуске расследования «по поводу неприемлемого поведения» Артёма Северюхина.

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