Когда и как сажать рассаду в 2022-м

Если вы наткнулись на эту статью, значит, наверняка вы хотите заняться посадкой овощей и фруктов. Значит, вам нужно скорее торопиться. Половина весны позади, в Россию возвращаются тёплые времена, начинается дачный сезон. В этой статье мы постараемся как можно подробнее рассказать о правилах посева в 2022 году. Материал будет интересен как начинающим дачникам, так и вполне опытным.
Перед началом посадок следует подготовить почву. Почва — важнейший элемент в выращивании различных культур, и в большинстве своём именно от неё зависит процесс и конечный продукт сеяния рассады. Готовят её, как правило, осенью — огородники перекапывают участок, а любители выращивать растения в домашних условиях заранее покупают землю и обрабатывают её.
Большую роль играет тип почвы, который вы собираетесь возделать. У каждого из них свои уникальные особенности, и поэтому не всякое растение сможет прижиться на той или иной почве. Основные типы:
Если вы покупаете землю в магазине, то можно взять уже готовый, удобренный грунт. Если же нет, для обработки почвы вам может понадобиться торф, навоз, зола, а также минеральные удобрения, которые всё так же можно найти в специализированном магазине. Чаще всего используют, как правило, аммофос, нитрофоску и нитроаммофоску. Важно наличие в земле азота, фосфора и калия. Сам «рецепт приготовления» почвы будет отличаться в зависимости от того, что вы сажаете, при каких климатических условиях и какой тип почвы используется под рассаду. Универсальным видом почвы является суглинистый, в нём будет расти почти всё. Идеальная земля должна быть прорыхлённой, воздухо- и влагопроницаемой, в ней не должно быть сорняков, бактерий и грибов.
Для того чтобы определить, когда лучше начать сажать то или иное растение, важно учитывать несколько факторов:
Период вегетации. У каждой рассады он свой, поэтому перед посадкой нужно ознакомиться со сроком прорастания. На пачках с семенами обычно пишут подробную инструкцию с условиями посадки.
Климатические условия. Здесь всё зависит от региона, в котором вы собираетесь выращивать растения. Так, при хорошей погоде в год можно собирать несколько урожаев.
Как правило, сеяние рассады происходит в начале весны. Но помимо стандартного календаря опытные растениеводы обращаются также и к лунному. Так, растения, чьи плоды вырастают под землёй, сажают на убывающую Луну, а созревающие над землёй — на растущую. Во время полнолуния и новолуния почве и рассаде дают отдых.
Перечислим примерные даты для посева основных культур в 2022 году:
Помидоры, как правило, высевают в конце февраля — начале марта. А раннеспелыми сортами можно успеть заняться ещё в начале апреля. Переносить их в теплицу лучше в промежутке с 10 по 15 мая.
Огурцы обычно сажают в две очереди. Первую партию нужно подготовить в конце апреля, а спустя две недели переносить в теплицу. Вторую партию можно сажать сразу в грунт, желательно в конце мая.
Картофель рекомендуется высевать с 5 по 10 мая, в период майских праздников. Нередко 1 мая и ассоциируют с началом посева картошки.
Лук репчатый, равно как и картофель, сажают в первых числах мая. Для капусты период выращивания подбирается в зависимости от свойств сорта. Так, раннюю капусту рекомендуют сеять с 10 по 25 марта, среднеспелую с 10 по 20 апреля, а позднюю — с 25 апреля по 10 мая. Спустя месяц капусту можно перенести на её постоянное место созревания.
Перцы сажают самыми первыми, в конце февраля. Связано это с особенностями процесса произрастания культуры (перец туго всходит). Если всё сделать правильно, первые ростки покажутся уже через 10 дней с момента высадки.
Семенами кабачка принято заниматься в тот период, когда угроза заморозков минует. Рассада высевается с 25 апреля по 10 мая, а спустя месяц её можно сажать в открытый грунт.
Посадку моркови можно также разделить на два периода, в зависимости от того, когда вы хотите её употребить — летом или зимой. Для скорого употребления корнеплод высевают в начале мая, для запасов на зиму — в конце мая.
Клубнику при благоприятных погодных условиях сажают либо в конце апреля, либо в июле-августе. Сама по себе эта культура более прихотлива, и за ней требуется особый уход.
Итак, мы разобрались с землёй для посева, а также сортами растений и наилучшими датами для их посадки. Следующие действия таковы:
Необходимо подобрать подходящую тару для посева семян. Она должна быть непрозрачной и устойчивой. Как правило, для мелкого посева используют общие ящики, для среднего — специальные кассеты для рассады с отдельными ячейками, для больших семян — горшки и другие индивидуальные ёмкости.
Желательно проделать в таре отверстия для отвода лишней жидкости. Чаще всего они делаются в нижней части ёмкости, сами же ёмкости ставятся на подложки/поддоны.
На дно выбранной тары выкладывается каменный дренаж. Это может быть галька, гравий или керамзит.
Поверх дренажа плотно высыпается предварительно подготовленный грунт. Важно оставить 2-3 см от верха тары.
Получившийся микс обкладывают заранее обработанными семенами, в случае потребности добавляется дополнительный слой грунта. Однако всё зависит от самих семян — мелкий посев не нуждается в дополнительной почве, средний присыпают на 1 см, крупный — на 3 см. Важно, чтобы между семенами соблюдалась дистанция, так как корни в процессе прорастания могут переплестись.
Полив растений может производиться по-разному. Жидкость к грунту подают как через поддон, так и при увлажнении поверхности, с помощью лейки или пульверизатора. Важно не переусердствовать с поливом, особенно на ранних стадиях. Это может привести к размытию семян и их чрезмерному заглублению.
Для того чтобы влага сохранялась как можно дольше, рекомендуется накрыть тару слоем плёнки или стеклом. При использовании такого метода необходимы также ежедневные проветривания во избежание распространения грибка.
В зависимости от выращиваемой культуры подбираются необходимые ей условия по температуре. Для растений, которые переносят холод, подойдёт температура от +12 до +15 градусов. Для тех, которые зависят от тепла, — от +22 и выше.
Если все вышеперечисленные правила будут соблюдены, первые всходы должны появиться уже через несколько дней. Так или иначе, в процессе выращивания есть много индивидуальных моментов, которые зависят от вида почвы, удобрений, климата, используемой тары, семян и выращиваемого продукта, и с приходом опыта вы сможете лучше разбираться во всех тонкостях рассаживания.