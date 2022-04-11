Bloomberg приостановил публикацию новостей на русском языке

Агентство Bloomberg объявило о приостановке публикации новостей на русском языке.

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Причину этого решения агентство не уточнило, пишет ТАСС.

28 марта Bloomberg заявил, что приостанавливает деятельность в России и Белоруссии и лишает клиентов из этих стран доступа к терминалу.

Как сообщает РБК, терминалы Bloomberg — это компьютерная система, которая позволяет специалистам в финансовой и других сферах пользоваться сервисом Bloomberg Professional. С его помощью клиенты могут в реальном времени контролировать и анализировать движение финансового рынка. Эта система также является местом торгов на электронной торговой площадке.

Система также предоставляет доступ к новостям, котировкам, почте, системе обмена сообщениями через собственную защищенную сеть.