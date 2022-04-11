Bloomberg приостановил публикацию новостей на русском языке

Агентство Bloomberg объявило о приостановке публикации новостей на русском языке.
Причину этого решения агентство не уточнило, пишет ТАСС.
28 марта Bloomberg заявил, что приостанавливает деятельность в России и Белоруссии и лишает клиентов из этих стран доступа к терминалу.
Как сообщает РБК, терминалы Bloomberg — это компьютерная система, которая позволяет специалистам в финансовой и других сферах пользоваться сервисом Bloomberg Professional. С его помощью клиенты могут в реальном времени контролировать и анализировать движение финансового рынка. Эта система также является местом торгов на электронной торговой площадке.
Система также предоставляет доступ к новостям, котировкам, почте, системе обмена сообщениями через собственную защищенную сеть.
До этого агентство уведомило, что отзывает своих журналистов из России из-за принятия закона про фейки о Вооруженных силах РФ.