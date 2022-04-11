В Крыму ввели «желтый» уровень террористической опасности

Власти Крыма ввели «желтый» уровень террористической опасности на севере региона. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

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Высокий уровень террористической опасности будет действовать в течение 15 суток с 20.00 мск понедельника, 11 апреля, на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов республики.

По словам Аксенова, эта мера вводится «в связи с проведением Вооруженными Силами России специальной военной операции и возможными провокациями пособников киевского режима», но носит исключительно профилактический характер.

«Обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами. Республика живет в штатном режиме», - заявил Аксенов.