В Крыму ввели «желтый» уровень террористической опасности

Власти Крыма ввели «желтый» уровень террористической опасности на севере региона. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
Высокий уровень террористической опасности будет действовать в течение 15 суток с 20.00 мск понедельника, 11 апреля, на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов республики.
По словам Аксенова, эта мера вводится «в связи с проведением Вооруженными Силами России специальной военной операции и возможными провокациями пособников киевского режима», но носит исключительно профилактический характер.
«Обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами. Республика живет в штатном режиме», - заявил Аксенов.
Ранее «желтый» уровень террористической опасности был введен в граничащих с Украиной Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края, а также в Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях. В администрации губернатора Ростовской области сообщили, что пока не планируют вводить повышенный уровень террористической опасности.