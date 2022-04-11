Минпросвещения выступило с предложением по букве "ё"

Министерство просвещения РФ предложило признать использование буквы «ё» необязательным. Это следует из проекта основных правил русской орфографии, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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«Буква ё в обычных текстах используется по желанию пишущего; допускается использование вместо нее буквы е», - говорится в своде новых правил.

Минпросвещения предлагает использовать букву «ё» в букварях, словарях, школьных учебниках русского языка, учебниках орфоэпии, в случаях, когда нужно указать на правильное произношение (Катрин Денёв, Мнёвники) и предупредить неверное понимание слова (узнаём – узнаем, всё – все).

«Но во всех указанных случаях использование буквы ё не обязательно», - следует из текста правил.

В сопроводительной записке к проекту говорится, что окончательный вариант свода правил планируется составить к концу 2023 года, и в 2024 году после его обсуждения широкой научной и педагогической общественностью он будет вынесен на обсуждение правительственной комиссии по русскому языку.