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2 часа назад

Минпросвещения выступило с предложением по букве "ё"

Вероника Полынина

Министерство просвещения РФ предложило признать использование буквы «ё» необязательным. Это следует из проекта основных правил русской орфографии, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минпросвещения выступило с предложением по букве "ё"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Буква ё в обычных текстах используется по желанию пишущего; допускается использование вместо нее буквы е», - говорится в своде новых правил.

Минпросвещения предлагает использовать букву «ё» в букварях, словарях, школьных учебниках русского языка, учебниках орфоэпии, в случаях, когда нужно указать на правильное произношение (Катрин Денёв, Мнёвники) и предупредить неверное понимание слова (узнаём – узнаем, всё – все).

«Но во всех указанных случаях использование буквы ё не обязательно», - следует из текста правил.

В сопроводительной записке к проекту говорится, что окончательный вариант свода правил планируется составить к концу 2023 года, и в 2024 году после его обсуждения широкой научной и педагогической общественностью он будет вынесен на обсуждение правительственной комиссии по русскому языку.

Редактор «Основных правил русской орфографии» Алексей Шмелев в комментарии РИА «Новости» выразил мнение, что признание использования буквы «ё» необязательным, в том числе и в официальных документах, это «лучшее, что можно сделать для орфографии».

Общество,Алексей Шмелев,Катрин Денев,Минпросвещения России,
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