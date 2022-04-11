Россияне поверили в готовность отечественных компаний заменить западные бренды

Около 80 процентов россиян верят, что отечественные компании смогут заменить продукцию западных брендов, которые решили уйти с российского рынка на фоне санкций против Москвы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Опрос также показал, что половина россиян (50 процентов) равнодушно относятся к уходу западных компаний из страны. При этом 39 процентов граждан считают, что прекращение работы западных брендов на территории России никак не отразится на их жизни. Еще 23 процента респондентов ожидают умеренного влияния, 21 процент считает, что влияние окажется слабым. Сильного влияния ухода западных компаний на свою жизнь ждут 12 процентов россиян.

Среди возможных изменений, которые могут произойти из-за прекращения работы ряда иностранных компаний, граждане называли рост цен (14 процентов), снижение уровня жизни (6 процентов), безработица (5 процентов), недоступность и дефицит товаров (4 и 3 процента соответственно), а также дефицит отдельных товарных категорий (автозапчастей — 6 процентов, электроники — 4 процента, лекарств — 3 процента).

В то же время, по данным ВЦИОМ, в успешность импортозамещения в стране верят 85 процентов россиян. Из них 20 процентов считают, что заменить продукцию ушедших компаний удастся полностью, еще 48 процентов думают, что заместить получится большую часть товаров и услуг. О том, что успешно заменить получится только меньшую часть импортной продукции, заявили 17 процентов респондентов. В невозможность заменить западные товары и услуги верят 9 процентов опрошенных.