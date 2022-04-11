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1 час назад

Ворвавшаяся в эфир Первого канала сотрудница получила новую работу

Lenta.ruиещё 1

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, ворвавшаяся в прямой эфир новостной программы «Время» с плакатом против спецоперации России на Украине, получила работу в немецком издании Die Welt. Об этом сообщается на сайте медиаконцерна «Аксель Шпрингер-Ферлаг».

Ворвавшаяся в эфир Первого канала сотрудница получила новую работу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Овсянникова стала внештатным корреспондентом Die Welt, освещающим новости из России и Украины. Она будет писать материалы для газеты Die Welt, а также участвовать в новостных эфирах.

В своем первом материале для издания Овсянникова рассказала об отношении к ситуации на Украине и жизни после инцидента в прямом эфире Первого канала.

25 марта стало известно, что суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении Овсянниковой. Бывшую сотрудницу Первого канала обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России. Перед этим суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» в понедельник, 14 марта. Она встала позади ведущей Екатерины Андреевой, держа в руках плакат с призывом остановить спецоперацию РФ на Украине. После этого сотрудницу телеканала задержали.

Общество,Марина Овсянникова,Екатерина Андреева,Первый канал,
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