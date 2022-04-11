ОАЭ оказались не готовы к наплыву богатых россиян

«ОАЭ, например, Дубай, не были готовы к такому притоку финансовых средств. Банковская сфера никогда не готовилась к ситуации, когда десятки, а то и сотни сверхбогатых россиян начнут вливать в экономику средства, превышающие годовые бюджеты некоторых стран. Так или иначе, в какой-то момент местный рынок недвижимости, вероятно, просто не сможет принимать российские деньги, поэтому состоятельные граждане России вынуждены будут искать другие регионы, где их деньгам будут рады», – отметил представитель портала Emirates.Estate Ален Еремеев.