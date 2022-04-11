ОАЭ оказались не готовы к наплыву богатых россиян

Эксперты портала Emirates.Estate дали свой прогноз относительного того, как будет меняться интерес россиян в ближайшие месяцы.
Апрель — май 2022 года будет очень активным по уровню спроса на жильё в ОАЭ со стороны состоятельных российских граждан. Сегодня многие агентства отчитываются о десятках запросов от людей, которые готовы тратить по 20 млн долларов на покупку и инвестиции. Спад количества запросов и сделок начнётся летом.
«ОАЭ, например, Дубай, не были готовы к такому притоку финансовых средств. Банковская сфера никогда не готовилась к ситуации, когда десятки, а то и сотни сверхбогатых россиян начнут вливать в экономику средства, превышающие годовые бюджеты некоторых стран. Так или иначе, в какой-то момент местный рынок недвижимости, вероятно, просто не сможет принимать российские деньги, поэтому состоятельные граждане России вынуждены будут искать другие регионы, где их деньгам будут рады», – отметил представитель портала Emirates.Estate Ален Еремеев.
Эксперт добавил, что нынешний наплыв состоятельных россиян в ОАЭ является временным явлением для того, чтобы переждать и понять, что делать дальше.
«Поэтому какая-то доля покупателей естественным образом уйдёт к концу года просто, потому что изначально не планировала оставаться надолго», – отметил специалист.