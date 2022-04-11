В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
50 минут назад

ОАЭ оказались не готовы к наплыву богатых россиян

Финансовая газета

Эксперты портала Emirates.Estate дали свой прогноз относительного того, как будет меняться интерес россиян в ближайшие месяцы.

ОАЭ оказались не готовы к наплыву богатых россиян
Фото: GloballookpressGloballookpress

Апрель — май 2022 года будет очень активным по уровню спроса на жильё в ОАЭ со стороны состоятельных российских граждан. Сегодня многие агентства отчитываются о десятках запросов от людей, которые готовы тратить по 20 млн долларов на покупку и инвестиции. Спад количества запросов и сделок начнётся летом.

«ОАЭ, например, Дубай, не были готовы к такому притоку финансовых средств. Банковская сфера никогда не готовилась к ситуации, когда десятки, а то и сотни сверхбогатых россиян начнут вливать в экономику средства, превышающие годовые бюджеты некоторых стран. Так или иначе, в какой-то момент местный рынок недвижимости, вероятно, просто не сможет принимать российские деньги, поэтому состоятельные граждане России вынуждены будут искать другие регионы, где их деньгам будут рады», – отметил представитель портала Emirates.Estate Ален Еремеев.

Эксперт добавил, что нынешний наплыв состоятельных россиян в ОАЭ является временным явлением для того, чтобы переждать и понять, что делать дальше.

«Поэтому какая-то доля покупателей естественным образом уйдёт к концу года просто, потому что изначально не планировала оставаться надолго», – отметил специалист.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители