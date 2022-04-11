Две европейские страны сняли ограничения на въезд для россиян

Дания и Швеция возобновили оформление и выдачу россиянам всех типов виз, в том числе и туристических. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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По информации АТОР, эти страны также отменили все ранее действовавшие коронавирусные ограничения.

«На данный момент более не действуют никакие ограничения на въезд в Данию, связанные с коронавирусом. ПЦР-тесты не нужны ни при въезде в Данию, ни после въезда. Также больше нет требований по самоизоляции после въезда», – проинформировало посольство Дании.

С апреля датская дипмиссия рассматривает визовые заявления в обычном порядке, подать их можно на любую категорию визы без ограничений, отметили в АТОР.

Также об отсутствии ограничений на выдачу туристических виз заявило и посольство Швеции. Запрет на въезд в эту страну снят, в связи с чем визовые центры VFS Global в России возобновили прием документов на визы в Швецию в Москве и 18 городах. При этом в диппредставительстве отметили, что срок рассмотрения визовых заявлений может быть больше, чем обычно, поскольку «многие люди хотят путешествовать».

Ранее в связи со спецоперацией России на Украине ряд стран Евросоюза, в том числе Чехия, Литва, Эстония и Латвия, усложнили выдачу виз для россиян. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал полностью отказаться от выдачи гражданам России всех шенгенских виз за исключением гуманитарных.