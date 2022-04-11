Актер Милош Бикович объяснил, почему сербы так любят Россию

— Мне кажется, что в Сербии больше любят Россию, чем в России. В Первой мировой войне участие принял царь Николай II, и он отдал не только царствие, но и жизнь свою и своей семьи. В Сербии выстроили совсем недавно ему памятник, помнят об этом. Во время второго восстания против турок Россия сильно помогала Сербии финансово и политически. Но есть и более глубокие связи: бабушка первого российского царя Ивана Грозного была сербкой. Я думаю, что тогда мы говорили на одном языке, и одна из первых книжек, которую читал царь, была «Житие Святого Саввы Сербского», — объяснил актер в интервью для Youtube-канала «А, поговорить?».