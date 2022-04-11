В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Актер Милош Бикович объяснил, почему сербы так любят Россию

Вечерняя Москва

Актер Милош Бикович рассказал, почему в Сербии любят Россию и российских граждан. Одна из главных причин кроется в истории взаимодействия государств.

Актер Милош Бикович объяснил, почему сербы так любят Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Мне кажется, что в Сербии больше любят Россию, чем в России. В Первой мировой войне участие принял царь Николай II, и он отдал не только царствие, но и жизнь свою и своей семьи. В Сербии выстроили совсем недавно ему памятник, помнят об этом. Во время второго восстания против турок Россия сильно помогала Сербии финансово и политически. Но есть и более глубокие связи: бабушка первого российского царя Ивана Грозного была сербкой. Я думаю, что тогда мы говорили на одном языке, и одна из первых книжек, которую читал царь, была «Житие Святого Саввы Сербского», — объяснил актер в интервью для Youtube-канала «А, поговорить?».

С 1914 году Австро-Венгрия объявила войну Сербии, что спровоцировало начало Первой мировой войны. С 1914 по 1918 гг. погибло около 30 процентов сербского населения. Россия тогда оказала Сербии самую значительную военную поддержку.

При этом между сербами и русскими, по словам актера, есть и отличия.

— Россия воспринимает себя как силу, которая влияет на обстоятельства. Она большая, и человек может сказать: «Я не хочу с тобой общаться или работать». И уйти. А мы так не можем сказать. Но для здоровья было бы правильнее так говорить, — считает артист.

Милош Бикович поделился воспоминаниями из детства, которое прошло в Белграде. Одно из самых ярких воспоминаний — вооруженный конфликт, в который в 1999 году вмешалась НАТО.

Общество,Николай II,Иван Грозный,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители