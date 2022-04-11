Актер Милош Бикович объяснил, почему сербы так любят Россию

Актер Милош Бикович рассказал, почему в Сербии любят Россию и российских граждан. Одна из главных причин кроется в истории взаимодействия государств.
— Мне кажется, что в Сербии больше любят Россию, чем в России. В Первой мировой войне участие принял царь Николай II, и он отдал не только царствие, но и жизнь свою и своей семьи. В Сербии выстроили совсем недавно ему памятник, помнят об этом. Во время второго восстания против турок Россия сильно помогала Сербии финансово и политически. Но есть и более глубокие связи: бабушка первого российского царя Ивана Грозного была сербкой. Я думаю, что тогда мы говорили на одном языке, и одна из первых книжек, которую читал царь, была «Житие Святого Саввы Сербского», — объяснил актер в интервью для Youtube-канала «А, поговорить?».
С 1914 году Австро-Венгрия объявила войну Сербии, что спровоцировало начало Первой мировой войны. С 1914 по 1918 гг. погибло около 30 процентов сербского населения. Россия тогда оказала Сербии самую значительную военную поддержку.
При этом между сербами и русскими, по словам актера, есть и отличия.
— Россия воспринимает себя как силу, которая влияет на обстоятельства. Она большая, и человек может сказать: «Я не хочу с тобой общаться или работать». И уйти. А мы так не можем сказать. Но для здоровья было бы правильнее так говорить, — считает артист.
Милош Бикович поделился воспоминаниями из детства, которое прошло в Белграде. Одно из самых ярких воспоминаний — вооруженный конфликт, в который в 1999 году вмешалась НАТО.