"Шило на мыло": "понауехавших" в Израиль высмеяли в Сети

Генеральный директор "Яндекс" Елена Бунина заявила, что "не может больше жить в стране, которая воюет со своими соседями" и уехала в Израиль - страну, которая воевала сразу с тринадцатью соседями, заметили в Сети, сообщает ИА DEITA.RU.
По всей видимости, женщину не устроило маленькое количество соседей, с которыми у России конфликт... Нужно больше. Учитывая, что сейчас между Израилем и палестинской автономией обострился военный конфликт, решение Буниной выглядит особенно абсурдно.
Пользователи Сети напомнили женщине, что за все время истории независимости Израиля, военное положение в стране не было отменено ни на день.
Более того, в Израиле определенный промежуток времени в стране действовала смертная казнь, общее число войн, в том числе и интифад ("священная война"), за последние семьдесят лет превысило один десяток, а количество конфликтующих соседей достигало одновременно пятнадцати государств и нескольких военных союзов. Но Бунину все это не смутило, даже после того, как у нее в социальных сетях пользователи стали публиковать фотографии военных конфликтов Израиля и его соседей.