Россиянам разрешат продавать автомобили через «Госуслуги»

Правительство России расширит возможности пользователей портала «Госуслуг».
Согласно опубликованному постановлению правительства, планируется, что первой негосударственной услугой, представленной на портале, станет возможность заключения электронных сделок по продаже и покупке автомобилей.
«Этот функционал будет доступен для пользователей, которые разместили данные о своей машине в личном кабинете. Обновленный функционал портала позволит подписать договор купли-продажи электронной подписью», — говорится в постановлении.
Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ ожидает, что ситуация с продажами автомобилей на российском рынке улучшится несмотря на падение в I квартале.