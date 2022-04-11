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2 часа назад

Россиянам разрешат продавать автомобили через «Госуслуги»

Газета.Ru

Правительство России расширит возможности пользователей портала «Госуслуг».

Россиянам разрешат продавать автомобили через «Госуслуги»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно опубликованному постановлению правительства, планируется, что первой негосударственной услугой, представленной на портале, станет возможность заключения электронных сделок по продаже и покупке автомобилей.

«Этот функционал будет доступен для пользователей, которые разместили данные о своей машине в личном кабинете. Обновленный функционал портала позволит подписать договор купли-продажи электронной подписью», — говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ ожидает, что ситуация с продажами автомобилей на российском рынке улучшится несмотря на падение в I квартале.

Общество,Минпромторг,Правительство РФ,
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