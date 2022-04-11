Две европейские страны сняли ограничения на въезд для россиян

Дания и Швеция сняли все ограничения на въезд для туристов, это распространяется в том числе и на россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на посольства Дании и Швеции.

Дания сняла все ограничения с 29 марта. В сообщении посольства указывается, что никакие ограничения на въезд в в страну, связанные с коронавирусом, не действуют. Не требуются также ПЦР-тесты и режим самоизоляции. Сообщается, что с апреля посольство Дании в Москве рассматривает визовые заявления в обычном порядке. Подать заявление можно на любую категорию виз.

Однако в дипведомстве напомнили о том, что платежные системы Visa и MasterCard приостановили оказание услуг российским банкам.

О снятии всех запретов на въезд в страну и отмену тестов и въездного карантина с 1 апреля объявили и власти Швеции, также сообщает АТОР. Визовые центры VFS Global в России возобновили прием документов на визы в Москве и 18 городах, пояснили в ассоциации.