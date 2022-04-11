В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Дания и Швеция сняли ограничения на въезд для россиян

Парламентская газетаиещё 5

Дания и Швеция сняли все ограничения на въезд для туристов, это распространяется в том числе и на россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на посольства Дании и Швеции.

Две европейские страны сняли ограничения на въезд для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Дания сняла все ограничения с 29 марта. В сообщении посольства указывается, что никакие ограничения на въезд в в страну, связанные с коронавирусом, не действуют. Не требуются также ПЦР-тесты и режим самоизоляции. Сообщается, что с апреля посольство Дании в Москве рассматривает визовые заявления в обычном порядке. Подать заявление можно на любую категорию виз.

Однако в дипведомстве напомнили о том, что платежные системы Visa и MasterCard приостановили оказание услуг российским банкам.

20 российских авиакомпаний оказались в черном списке ЕС

О снятии всех запретов на въезд в страну и отмену тестов и въездного карантина с 1 апреля объявили и власти Швеции, также сообщает АТОР. Визовые центры VFS Global в России возобновили прием документов на визы в Москве и 18 городах, пояснили в ассоциации.

Отмечается, что прямым рейсом добраться до скандинавских стран не получится, поэтому добираться предстоит с пересадками в Турции и на Ближнем Востоке.

Общество,Visa,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители