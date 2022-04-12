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1 час назад

Штаб: За сутки в РФ госпитализировали 4 тыс. 233 человека с коронавирусной инфекцией

Агентство «Москва»иещё 2

В России за последние сутки госпитализированы 4 тыс. 233 человека с COVID-19. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

За сутки в РФ госпитализировали более 4 тысяч человек с COVID-19
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«По состоянию на 12 апреля, в РФ количество госпитализаций за сутки составило 4 тыс. 233 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 204,5%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 82 субъектах РФ. Снижение количества госпитализаций отмечено в двух регионах страны. Ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ. Выздоровел за сутки 31 тыс. 271 человек - или на 16,88% больше по сравнению с 11 апреля. Умер за сутки 281 человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за указанный период выявлено 10 тыс. 910 новых случаев COVID-19. По информации портала «Стопкоронавирус.рф», в Москве выявлены 489 заболевших.

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