За сутки в РФ госпитализировали более 4 тысяч человек с COVID-19

«По состоянию на 12 апреля, в РФ количество госпитализаций за сутки составило 4 тыс. 233 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 204,5%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 82 субъектах РФ. Снижение количества госпитализаций отмечено в двух регионах страны. Ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ. Выздоровел за сутки 31 тыс. 271 человек - или на 16,88% больше по сравнению с 11 апреля. Умер за сутки 281 человек», - говорится в сообщении.