Пока вы спали: удар ЕС по российскому СПГ и ограничение выдачи виз россиянам

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Фото: ТАСС ТАСС

Москва сохранила ключевую роль в урегулировании карабахского конфликта

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Лидеры Армении и Азербайджана провели телефонные переговоры с президентом России. Заявления, сделанные по их итогам, свидетельствуют о том, что Баку и Ереван по-прежнему считают роль России в урегулировании конфликта ключевой. Об этом пишет «Коммерсант».

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на данный момент Минская группа ОБСЕ, в рамках которой ранее велись переговоры, прекратила свою работу. Инициаторами разрыва стали США и Франция.

В России могут разрешить ремонт по ОСАГО с б/у запчастями

Центробанк и участники страхового рынка обсуждают возможность использования подержанных запчастей при проведении ремонта по ОСАГО, а также продление максимального срока ремонта с 30 до 60 дней и расширение тарифного коридора на 10% в нижней границе и на 30% в верхней. Об этом сообщают «Известия».

Опрошенные изданием эксперты пояснили, что необходимость использовать бывшие в употреблении детали для ремонта машин связана с введенными против России санкциями и проблемами с логистикой. В свою очередь в Центробанке отметили, что ремонт б/у деталями требует глубокого обсуждения, так как критерии их качества не определены и высоки риски, что отремонтированная таким образом машина сломается.

Минпромторг определился с подходом к параллельному импорту

В Минпромторге предложили легализовать параллельный импорт без разрешения правообладателей только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России. Об этом пишут «Известия».

По данным источников издания, в ведомстве сейчас формируют итоговый список, в который могут попасть не все бренды, поставившие на паузу работу в России. При этом в Минпромторге подчеркнули, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальной продукции через альтернативные каналы.

Евросоюз отказался поставлять в Россию оборудования для СПГ

Европейский союз включил в новый пакет санкций запрет на поставки в Россию товаров и технологий, необходимых для производства сжижения газа. Это решение ставит крест на планах России стать одним из крупнейших в мире производителей СПГ, отмечает «Коммерсант».

По словам экспертов, сейчас не исключены задержки и накладки даже по тем контрактам, которые формально можно исполнять, так как экспортный запрет касается не только продавца, но и всех транспортных, логистических и финансовых посредников.

Страны ЕС ограничивают выдачу виз россиянам

В связи со спецоперацией России на Украине ряд стран Евросоюза, в том числе Чехия, Литва, Эстония и Латвия, усложнили выдачу виз для россиян. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал полностью отказаться от выдачи гражданам России всех шенгенских виз за исключением гуманитарных, сообщают «Известия».