Турция создаст авиакомпанию для перевозки россиян на курорты

Власти Турции планируют создать авиакомпанию, которая будет специализироваться на рейсах из России на турецкие курорты и обратно. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

Россия отправляет больше всего туристов в Турцию (около 4,6 миллиона человек), Украина занимает третье место в турецком туристическом рейтинге с двумя миллионами путешественников. Как отмечает Sabah, на фоне украинского кризиса правительство Турции решило поддержать туристический сектор.

План поддержки разработали в Министерстве культуры и туризма, Министерстве транспорта и инфраструктуры и Министерстве казначейства и финансов. Для привлечения туристов из России была введена в действие трехэтапная дорожная карта.

Во-первых, турецким туроператорам, базирующимся в России (Anex, Pegas и Coral), будет предоставлена кредитная поддержка под гарантии Кредитно-гарантийного фонда. Речь идет о кредитном пакете объемом 300 миллионов долларов.

Во-вторых, Anex Tour, Pegas и Coral с помощью Министерства культуры и туризма договорились с Turkish Airlines о выделении для их клиентов 1,5 миллиона мест. Еще 500 тысяч мест обеспечат турецкий лоукостер Pegasus и российские авиакомпании, которые летают в Турцию на российских самолетах.

Кроме того, для увеличения числа российских туристов в Турции хотят создать новую авиакомпанию. Министерство транспорта и Министерство финансов уже приступили к работе, планируется, что новая авиакомпания будет базироваться в Анталье и сможет перевезти миллион туристов.