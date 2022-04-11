В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Турция создаст авиакомпанию для перевозки россиян на курорты

Мария Иванова

Власти Турции планируют создать авиакомпанию, которая будет специализироваться на рейсах из России на турецкие курорты и обратно. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

Россия отправляет больше всего туристов в Турцию (около 4,6 миллиона человек), Украина занимает третье место в турецком туристическом рейтинге с двумя миллионами путешественников. Как отмечает Sabah, на фоне украинского кризиса правительство Турции решило поддержать туристический сектор.

План поддержки разработали в Министерстве культуры и туризма, Министерстве транспорта и инфраструктуры и Министерстве казначейства и финансов. Для привлечения туристов из России была введена в действие трехэтапная дорожная карта.

Во-первых, турецким туроператорам, базирующимся в России (Anex, Pegas и Coral), будет предоставлена кредитная поддержка под гарантии Кредитно-гарантийного фонда. Речь идет о кредитном пакете объемом 300 миллионов долларов.

Раскрыты миллиардные потери Турции без российских туристов

Во-вторых, Anex Tour, Pegas и Coral с помощью Министерства культуры и туризма договорились с Turkish Airlines о выделении для их клиентов 1,5 миллиона мест. Еще 500 тысяч мест обеспечат турецкий лоукостер Pegasus и российские авиакомпании, которые летают в Турцию на российских самолетах.

Кроме того, для увеличения числа российских туристов в Турции хотят создать новую авиакомпанию. Министерство транспорта и Министерство финансов уже приступили к работе, планируется, что новая авиакомпания будет базироваться в Анталье и сможет перевезти миллион туристов.

Таким образом, в Турции рассчитывают, что в 2022 году страну посетят три миллиона российских туристов.

Общество,Видео,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители